Calcio Serie C, 1a giornata. L’Avellino stecca contro il Latina, amaro l’esordio

di Redazione sportiva

L’Avellino stecca clamorosamente alla prima giornata di campionato. Il Latina si impone per 0-2 con le reti dell’ex Fella e di Fabrizi.

Rastelli opta per il 4-3-1-2 con Ghidotti in porta; Cancellotti, Benedetti, Cionek e Tito in difesa; Dall’Oglio, Palmiero e D’Angelo a centrocampo; Varela a supporto del duo d’attacco Marconi-Patierno. I nerazzurri di Di Donato col 3-5-2. Dopo 7′ lupi vicinissimi al gol ma la sponda di Patierno non è sfruttata da Marconi che da ottima posizione non centra la porta. Al 16′ D’Angelo in bello stile manda a lato. L’Avellino preme, prima Tito con una conclusione trova pronto il portiere Cardinali e poi Dall’Oglio da calcio di punizione non va lontano dal bersaglio. Al 27′ la doccia fredda: Ghidotti sbaglia l’uscita, si inserisce Fella, anticipato Cionek e pontini in vantaggio. I lupi accusano il colpo, manovrano ma non sfondano. Il primo tempo si chiude sullo 0-1.

Nella ripresa spreca subito il Latina con Ricciardi, poi Varela cerca i compagni con un bel suggerimento predicando nel deserto. Insiste Varela, imbecca Patierno che con un tentativo piuttosto fiacco non impensierisce Cardinali. Rastelli effettua i primi cambi: Sannipoli e Sgarbi per Dall’Oglio e Marconi. Al 67′ Avellino ancora sciupone, D’Angelo pesca Patierno ma la punta non è precisa e la favorevolissima occasione sfuma. Polveri bagnate per l’attaccante ex Virtus Francavilla, al 74′ diagonale a lato. Rastelli al 78′ fa un triplo cambio inserendo Armellino, Gori e D’Amico per D’Angelo, Cancellotti e Varela. I lupi sfiorano il pari con Gori, Palmiero lo serve e la sua zuccata va a colpire il palo. Il Latina agisce di rimessa, il subentrato Jallow si fa ipnotizzare da Ghidotti. Raddoppio solo rimandato, al 91′ l’altro subentrato Fabrizi, favorito da una deviazione della difesa irpina, beffa Ghidotti. Avellino ko davanti ai 7.000 spettatori del Partenio Lombardi, amara la prima.