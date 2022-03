Serie A futsal. Sandro Abate beffata, perde 5-4 contro l’Olimpus Roma nei secondi finali.

di Redazione sportiva

Che beffa per la Sandro Abate, perde 5-4 al PalaOlgiata contro l’Olimpus Roma nei 16″ finali nel recupero della sedicesima giornata. Si portano in vantaggio i capitolini con Dimas, Thiago Perez non può niente. È il minuto 16. Un giro di lancette e gli irpini pervengono al pareggio con Alex. Nella ripresa si accendono gli animi e Alex viene espulso rimediando due gialli in pochi secondi. Straordinari per Thiago Perez e, come se non bastasse, espulso un altro calcettista della Sandro Abate, Avellino. Il nuovo vantaggio dell’Olimpus è dell’ex Nicolodi. Poi Grippi fa fallo su Richar e gli avellinesi realizzano il 2-2 con il rigore di Dalcin. Passano solo 10″ ed è 2-3, bella acrobazia di Richar. È un match scoppiettante, i padroni di casa trovano il pari con Caio Junior. Sandro Abate ancora in vantaggio con un tiro libero di Danicic. A 16″ dalla fine, Olimpus con il portiere di movimento, è 4-4, rete di Dimas. Non finisce qui perché Scarpitti opta per il portiere di movimento, Bizjak sbaglia e Marcelinho sigla il definitivo 5-4 con uno scavetto. Con lo stesso risultato era terminata la gara d’andata al DelMauro ma a favore della Sandro Abate.

Foto: Pagina Facebook Sandro Abate.

