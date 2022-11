Serie A futsal. La Sandro Abate ribalta Pomezia vincendo per 3-1

La Sandro Abate trova il successo contro la Fortitudo Pomezia nella sesta giornata di campionato. È il secondo di fila dopo tre sconfitte. Non si mette bene all’inizio per gli irpini, spostatisi sul parquet del PalaJacazzi di Aversa. Infatti gli ospiti vanno avanti con Jorge Santos, col risultato di 0-1 si chiude il primo tempo. I ragazzi di Basile, privi di Creaco, Nicolodi e Iandolo, reagiscono. Gui serve Alex, il suo diagonale vale il pari. La Sandro Abate è su di giri, Ugherani regala il vantaggio. Fortitudo Pomezia ribaltata ma per niente doma, gli avellinesi stringono i denti difendendosi strenuamente. Power play per i laziali che si arenano e subiscono il definitivo 3-1, Pola prima colpisce il palo e poi segna. Finisce così, la Sandro Abate gioisce.

Foto: Pagina Facebook ASD Sandro Abate Five Soccer