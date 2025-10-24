Scossa di terremoto in Irpinia: l’invito alla calma e le parole dei sindaci.

Nel primo pomeriggio di oggi una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha interessato la provincia di Avellino, con epicentro nel territorio comunale di Grottolella. Il sisma, avvertito distintamente anche nei paesi limitrofi, ha provocato momenti di paura ma, fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose. Subito dopo l’evento, il Comune di Grottolella ha diffuso un comunicato confermando la situazione sotto controllo: “Al momento– si legge nella nota – non si registrano danni. Il Comune, in collaborazione con gli organi preposti, avvierà le consuete verifiche di sicurezza e in serata convocherà il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) presso la sede municipale”.

L’amministrazione capeggiata da Antonio Spiniello ha ringraziato insegnanti, personale scolastico e forze dell’ordine per la prontezza e la calma dimostrate: “Un sentito ringraziamento va a tutto il personale delle nostre scuole per la professionalità nell’attuare le procedure di sicurezza. Un grazie anche ai Carabinieri del Comando di Montefredane, alla Protezione Civile e agli operatori della Misericordia di Altavilla Irpina per il tempestivo intervento”. Il primo cittadino ha invitato la popolazione a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune, evitando allarmismi.

Ad Altavilla Irpina il sindaco Mario Vanni si è recato immediatamente presso gli edifici scolastici per verificare di persona la situazione: “Al momento non si registrano criticità ma solo tanto spavento. Invito tutti a mantenere la calma e a seguire soltanto i canali istituzionali”.

Nel vicino comune di Montefredane il sindaco Ciro Aquino ha disposto la chiusura precauzionale delle scuole per consentire le verifiche tecniche sugli edifici e ha diffuso un vademecum sui comportamenti da adottare in caso di emergenza sismica.

La scossa, pur breve ma ben avvertita, ha riportato l’attenzione sulla vulnerabilità sismica dell’Irpinia, a meno di un mese dal 45° anniversario del terremoto del 1980.

(Andrea Squittieri)