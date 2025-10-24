POLLENA TROCCHIA. Graffito d’Argento, domani la premiazione del concorso di poesia. La manifestazione è giunta all’edizione numero 32

È in programma domani, sabato 25 ottobre, a partire dalle ore 18.30, la premiazione della trentaduesima edizione del concorso internazionale di poesia “Graffito d’Argento”, che sarà ospitata presso l’istituto Suore Compassioniste di via Cappelli. La manifestazione, con il patrocinio del comune di Pollena Trocchia, è promossa dall’omonima associazione culturale presieduta da Annamaria Romano. Una settantina gli elaborati pervenuti da diverse parti d’Italia, che sono stati valutati dai cinque componenti della giuria (composta da Francesca Di Lorenzo per la regione Puglia, dall’ambasciatrice Zeneida Sierra, dalle assessori comunali Carmen Filosa e Ilenia Terracciano, dal consigliere comunale Pasquale Fiorillo – che ha presieduto la giuria – e dalla segretaria Rossella Romano) e che si sono contesi i diversi premi messi in palio, quello per la miglior poesia in lingua italiana, della miglior poesia in vernacolo (Premio Antonio De Curtis), il Premio Giovanni Scognamiglio e il Premio Futuro. «Da oltre trent’anni porto avanti insieme a fidati amici di vecchia data questo concorso con passione e caparbietà e ogni anno proviamo a miglioraci per diffondere sempre più l’amore per la poesia e per premiare i migliori autori, più o meno giovani. Tra coppe e medaglie, stavolta premieremo i primi otto classificati sia nella sezione versi in italiano che in vernacolo» ha detto Annamaria Romano, organizzatrice dell’iniziativa. «La consueta sede della premiazione, l’aula consiliare Falcone-Borsellino, quest’anno non è disponibile per lavori di riqualificazione e quindi saremo tutti ospiti delle Suore Compassioniste, ma resta immutata la vicinanza a questa lodevole iniziativa, che anno dopo anno si conferma sempre attrattiva di autori e amanti della poesia in generale, contribuendo a far conoscere e apprezzare Pollena Trocchia» ha concluso il sindaco Carlo Esposito.