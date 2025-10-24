Avella, la giovane Carmen Palladoro premiata alla Camera dei Deputati con la borsa di studio “Premio America Giovani” della Fondazione Italia USA

Roma / Avella (AV) – Un nuovo orgoglio per l’Irpinia e, in particolare, per la comunità di Avella.

La giovane Carmen Palladoro ha ricevuto alla Camera dei Deputati il prestigioso “Premio America Giovani per il Talento Universitario”, conferito dalla Fondazione Italia USA come riconoscimento per l’eccellenza nel percorso accademico, l’impegno nello studio e la capacità di coniugare formazione e apertura internazionale.

La cerimonia ufficiale si è svolta a Roma, presso Montecitorio, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle realtà economiche italiane.

Durante l’evento, la Fondazione ha conferito le borse di studio ai giovani laureati e laureandi che si sono distinti a livello nazionale per risultati di merito e competenze di rilievo nel proprio ambito di formazione.

Il riconoscimento fa parte del programma della Fondazione Italia USA volto a valorizzare i giovani talenti italiani e a favorire la cooperazione culturale e professionale tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Attraverso il conferimento di queste borse di studio, l’ente promuove una nuova generazione di studenti capaci di rappresentare nel mondo l’eccellenza del sistema universitario italiano.

Per Carmen Palladoro, originaria di Avella, il premio rappresenta non solo un traguardo personale ma anche un simbolo di orgoglio e speranza per i giovani del territorio: un esempio di come dedizione, curiosità e formazione possano aprire le porte del futuro.

«Questo riconoscimento – ha commentato la giovane premiata – è un incoraggiamento a continuare a studiare con passione e a credere nelle opportunità che la conoscenza può offrire. La cultura è il ponte che unisce i popoli e crea possibilità di crescita personale e collettiva».

La comunità di Avella si congratula con Carmen Palladoro per il prestigioso traguardo raggiunto, testimonianza concreta di un percorso universitario fondato su merito, costanza e spirito internazionale.