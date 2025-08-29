Scomparsa di Luigi Mainolfi, Petracca: “Vero riformista, esempio di coerenza e passione. Amava l’Irpinia e le sue eccellenze”

Avellino. Anche Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, ha voluto ricordare con parole di stima e affetto Luigi Mainolfi, figura storica del socialismo irpino scomparsa in queste ore.

«Esprimo il mio sincero cordoglio per la scomparsa di Luigi Mainolfi – scrive Petracca – vero riformista irpino, uomo di cultura, grande appassionato del nostro territorio e delle sue eccellenze. Ha dedicato la sua vita all’impegno politico e culturale, orgoglioso militante socialista, rappresentante istituzionale rigoroso e dedito».

I consigli e l’impegno per l’agricoltura

Petracca ha voluto sottolineare anche il legame personale con Mainolfi:

«Negli ultimi anni – spiega – ho avuto modo di intrattenermi spesso con lui. Mi ha dato consigli e suggerimenti, in particolare sui temi dell’agricoltura, attività a cui era molto legato, con riferimento alle opportunità produttive ed occupazionali connesse allo sviluppo enogastronomico del nostro territorio».

Una figura di coerenza e passione civile

Per Petracca, con Mainolfi «scompare una figura protagonista di una stagione politica importante per l’Irpinia, caratterizzata da coerenza politica, passione civile e grande attaccamento al proprio territorio».

Il presidente della Commissione Agricoltura ha infine rivolto il suo pensiero alla comunità natale dello storico esponente socialista:

«Giungano le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e all’intera comunità di Rotondi, che così tanto ha amato».