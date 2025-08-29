Benevento Città Spettacolo, manifestazione serale della nuova ”Condotta Slow Food Benevento “, ai Giardini Alberto Simeone.

Ieri sera, 28 agosto 2025, tra gli eventi programmati del Festival “Benevento Città Spettacolo “, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2024-2025, è organizzato dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo. si è tenuta l’inaugurazione delle prime tre serate, che il Low Food Italia, terrà presso i Giardini A. Simeone, nel centro storico della città.

Alla manifestazione, organizzata da Nadia Savino, fiduciaria della nuova “Condotta Slow Food Benevento “, vi hanno preso parte, autorità istituzionali, del mondo del lavoro e dell’associazionismo:

E. Mons. Felice Accrocca – Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Benevento.

– Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Benevento. Clemente Mastella – Sindaco di Benevento ed ex Deputato al Parlamento Italiano.

– Sindaco di Benevento ed ex Deputato al Parlamento Italiano. Rosanna Romano – Dirigente Della Regione Campania – Direttore Generale delle Politiche Culturali e Turismo.

– Dirigente Della Regione Campania – Direttore Generale delle Politiche Culturali e Turismo. Cristiano Dionisi – Unindustria Presidente della Piccola Industria.

– Unindustria Presidente della Piccola Industria. Nadia Savino – Imprenditrice – Azienda Agricola BioLu.

Inoltre, erano presenti rappresentanti della Condotta Slow Food Benevento, provenienti da varie realtà del Sannio, Apice, Morroni e altri, ma anche provenienti dalla provincia di Salerno e finanche da Veroli nel Lazio, tutti con prodotti provenienti dalla biodiversità, per promuovere, nuove opportunità di sviluppo sostenibile.

I lavori sono iniziati, con i saluti agli intervenuti di Nadia Savino, hanno fatto seguito quelli istituzionali da parte del Sindaco Mastella, di S.E. Mons. Accrocca e l’intervento della Dott:ssa Romano, dopo di che, sono andati via per altri impegni istituzionali. E, l’evento è proseguito con un interessante dibattito dal tema “ Il viaggio del cibo “ coordinato dalla Savino.

Riportiamo, il breve l’intervento della Dott:ssa Romano: “ quando ho visto l’iniziativa è stata per me una grande gioia, perché, quando si aprono nuove condotte Slow Food è sempre un gruppo di persone che credono in una agricoltura, diciamo anche in un modo per mantenere tradizioni culinarie , diciamo storico. E quindi, secondo poi quello che ci ha insegnato Slow Food, che sia un cibo giusto, buono e pulito. E quindi noi come possiamo in questa situazione non essere attenti a tutto questo lavoro. Infatti, c’è un bando aperto in questo momento dal 9 settembre si aprirà la piattaforma fino alla fine di settembre per presentare progetti concernenti il proprio territori. Proprio per valorizzare sia il prodotto, sia la ricerca, ma anche facendo inclusione. Lavorando sull’inclusione, quindi anche coinvolgendo organizzazioni del territorio, che possono operare sulla occupazione e lo sviluppo. Ma, anche in una ottica territoriale , come dire, di consumo semplicemente ma, creare lavoro e occasione di sviluppo “.

A margine del dibattito, abbiamo raccolto anche una dichiarazione promotrice dell’evento la Dott:ssa Savino : “ l’inaugurazione dell’evento di questa sera, in realtà sarà una tre giorni di presentazione di prodotti provenienti dall’agricoltura e con dibattiti sul futuro del territorio. Questa manifestazione, è nata nel cappellone del Benevento Città Spettacolo, perché siamo stati invitati dalla Fondazione, e che noi abbiamo raccolto, presentandoci al meglio. La condotta di Benevento Slow Food di Benevento è presente con 7/8 paesi, provenienti da vari paesi del Sannio. Ma, anche da altre realtà della provincia di Salerno, sono nostri amici, perché io sono da moltissimi anni che milito nello Slow food Itali non essere a, e quindi sono onorata di averli a questo evento. Come ho detto prima, la kermesse si svolgerà in tre giorni, in questa bellissima e suggestiva località del centro storico, ma piccola per contenere tutte richieste di partecipazione che abbiamo avuto, per cui abbiamo fatto questa scelta di tre giorni. Ogni giorno però, sarà diverso, sia per la partecipazione di paesi diversi che verranno ad esporre i loro prodotti, tutti facenti parte della famiglia Slow Food Italia e sia per i convegni dibattito, che vi si terranno. Noi come Condotta Slow Food Benevento siamo capaci all’interno di operare su un forte consumo del cibo e di una forte opera sulla produzione del cibo, che significa fare territorio. Vogliamo essere un partner istituzionale serio e quindi, ci presentiamo alla città di Benevento, alle istituzioni basati su i nostri principi“.

La serata, è stata molto interessante, per l’organizzazione perfetta dimostrata, e dai prodotti esposti tutti biologici, ma anche, dal dibattito che ne è seguito.

Carmine Martino