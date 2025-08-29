Scomparsa di Luigi Mainolfi, il cordoglio del Partito Democratico: “Voce autorevole di una stagione politica importante per l’Irpinia”

Avellino. L’Irpinia piange la scomparsa di Luigi Mainolfi, figura di riferimento della politica locale e voce storica del centrosinistra riformista.

“La notizia della sua morte ci rattrista fortemente – scrive la segreteria provinciale del Partito Democratico di Avellino – perché con lui scompare una figura di vero militante, un uomo che ha sempre messo la sua vita al servizio di un ideale, quello socialista e riformista, e che ha trasferito questo patrimonio valoriale nelle esperienze istituzionali ed amministrative che lo hanno visto protagonista”.

Una voce autorevole dell’Ulivo

Il PD ricorda Mainolfi come “una delle voci più autorevoli di una stagione importante per il nostro territorio, quella dell’Ulivo, di un centrosinistra riformista e progressista che ha saputo esprimere in Irpinia buon governo e buona politica”.

Le condoglianze dei Democratici irpini

La segreteria provinciale ha voluto rivolgere un pensiero alla famiglia e alla comunità politica che lo ha accompagnato in tanti anni di impegno: