Scisciano, il 18 gennaio la “Giornata dei Beni Comuni” tra spazi riqualificati e attività per i più piccoli

L’amministrazione comunale di Scisciano inaugurerà domenica 18 gennaio 2026, alle ore 10.00, lo spazio giochi del Campetto Solidale di via Campo con una mattinata di attività sportive e ricreative dedicate ai bambini, nell’ambito della “Giornata dei Beni Comuni”.

L’installazione delle nuove giostrine rappresenta un ulteriore intervento nel percorso di recupero dell’area di via Campo, avviato negli ultimi anni dall’azione di un comitato civico e proseguito con l’affidamento dello spazio verde a una rete di associazioni locali composta da Restiamo Umani, YaBasta!, Pro Loco Scissianum e Oratorio Parrocchiale.

Nell’ambito dello stesso programma di interventi, l’amministrazione comunale ha inoltre completato la sostituzione delle attrezzature dell’area giochi nell’area verde del parcheggio di via Sabato Borzillo, restituendo uno spazio funzionale e sicuro alle famiglie.

Il Campetto Solidale di via Campo domenica ospiterà attività sportive per i più piccoli, tra cui mini-basket, mini-volley, ping pong e calciobalilla, accompagnate da momenti di condivisione e di valorizzazione legati ai prodotti tipici del territorio, con particolare riferimento alla noce di Scisciano.

«Intervenire su spazi come quello di via Campo significa dare continuità a una scelta precisa da parte dell’amministrazione comunale: lavorare dove i servizi incidono davvero sulla vita quotidiana delle famiglie», dichiara il sindaco Antonio Gladenoro Clavino Ambrosino.

«La riqualificazione dei luoghi destinati ai più giovani – aggiunge il primo cittadino – non è un gesto simbolico, ma una risposta concreta a un bisogno reale di socialità, sicurezza e cura».

«Il Campetto Solidale e l’area giochi di via Sabato Borzillo raccontano una visione amministrativa che non si esaurisce nell’opera pubblica, ma continua nella gestione condivisa e nell’uso quotidiano degli spazi», afferma il consigliere comunale Pasquale Nardone secondo il quale «Il coinvolgimento delle associazioni locali è parte integrante di questo percorso: sono presìdi sociali che garantiscono presenza, attenzione e radicamento, elementi fondamentali per rendere duraturi gli interventi e riconoscibili per la comunità».

L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni Restiamo Umani, YaBasta!, Pro Loco Scissianum e l’Oratorio di Scisciano ed è aperta alla cittadinanza e alle realtà sociali ed educative del territorio. L’evento rientra nel progetto “Valorizzazione dei prodotti tipici”, finanziato ai sensi della Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2025–2027, Art. 14, comma 2, Allegato 3, Tabella C della Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 (Legge di Stabilità regionale 2025), grazie a un emendamento che, all’epoca, fu presentato dal consigliere regionale Felice Di Maiolo.