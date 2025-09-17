Saviano ricorda le vittime della tragedia di Sirico: un anno dopo la comunità si stringe nel dolore

Saviano. A un anno dalla terribile tragedia che sconvolse la comunità di Saviano e in particolare la frazione di Sirico, la città si raccoglie in preghiera per ricordare Autilia Ambrosino, Enza Spadafora, Giuseppe Nerio Zotto e la piccola Autilia Pia Zotto, le quattro vite spezzate troppo presto.

Lunedì 22 settembre 2025 alle ore 19.00, nella Chiesa di San Giovanni Battista in Sirico, sarà celebrata una Santa Messa di suffragio nel primo anniversario della scomparsa, un momento di raccoglimento e di memoria che coinvolgerà l’intera comunità.

Una ferita ancora aperta

La tragedia, avvenuta un anno fa, resta impressa nella memoria collettiva come una delle pagine più drammatiche della storia recente del paese. Famiglie distrutte, sogni infranti, vite strappate all’affetto dei propri cari hanno lasciato una ferita che ancora oggi fatica a rimarginarsi.

Il ricordo della comunità

L’annuncio della celebrazione eucaristica è stato accolto con profonda partecipazione dai cittadini, che non hanno mai smesso di stringersi attorno ai familiari delle vittime. In tanti ricordano la dolcezza e la generosità di Autilia ed Enza, l’entusiasmo e la vitalità di Giuseppe Nerio, la purezza e l’innocenza della piccola Autilia Pia.

Una testimonianza di fede e vicinanza

La celebrazione non è solo un rito religioso, ma rappresenta anche un segno tangibile della vicinanza e della solidarietà che Saviano continua a esprimere verso le famiglie colpite. Una comunità che, pur nel dolore, cerca di farsi forza attraverso la fede e il ricordo condiviso.

La memoria che resta

Un anno dopo, la tragedia rimane impressa come monito e come insegnamento: la vita è fragile, ma il ricordo e l’amore non muoiono mai. La comunità di Saviano rinnova così il proprio impegno a non dimenticare, custodendo nella memoria collettiva le vite di Autilia, Enza, Giuseppe Nerio e della piccola Autilia Pia.