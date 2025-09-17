SOS 4 ZAMPE. Mugnano, smarrita la cagnolina Lilly: l’appello della famiglia

Mugnano. È stato lanciato un appello urgente per il ritrovamento di Lilly, una cagnolina di razza Jack Russell smarritasi nelle ultime ore sul territorio comunale.

I proprietari chiedono l’aiuto della cittadinanza per ritrovarla al più presto. Lilly è molto amata dalla sua famiglia, che vive momenti di grande apprensione e spera nella collaborazione di tutti per riportarla a casa sana e salva.

Chiunque abbia notizie o avvistamenti è pregato di contattare Salvatore al numero 329 4632000.

L’appello è rivolto a chiunque si trovi a transitare nelle zone di Mugnano e dintorni: ogni segnalazione può essere utile per favorire il ritrovamento.