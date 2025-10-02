SANT’Oggi. Venerdì 3 ottobre la chiesa festeggia san Candido e san Gerardo di Brogne

Oggi 3 ottobre la chiesa festeggia san Candido, secondo gli scritti di sant’Eucherio, vescovo di Lione, Candido sarebbe stato un comandante della Legione Tebea, che era composta di cristiani provenienti dall’Egitto, questi soldati furono sterminati perché si rifiutarono di andare in Gallia a perseguitare cristiani; mentre la Leggenda Aurea afferma: «L’uomo nobile, Maurizio, fu duca di questa santa legione, e quelli che governavano sotto di lui, erano nominati Candido, Innocenzo, Esuperio, Vittore e Costantino, tutti questi sono stati i capitani». Candido viene chiamato senator militum di Maurizio o ufficiale di stato maggiore. Si oppose all’imperatore Massimiano Erculeo, che gli aveva ordinato di perseguitare i cristiani locali in suo nome, affermando che «noi siamo i tuoi soldati, ma siamo anche servitori del vero Dio. Non possiamo rinunciare a Colui che è il nostro Creatore e Maestro, e anche il vostro, anche se si rifiuta Lui». Candido, insieme a Maurizio, gli altri ufficiali di stato maggiore e 6.600 soldati, si dice sia stato martirizzato nella città svizzera di Saint Maurice-en-Valais, che allora si chiamava Agaunum, nel 286 d.C.