Campania, sciopero generale “in difesa di Flotilla per Gaza”: cortei il 3 ottobre 2025 in cinque città

La CGIL ha diffuso il calendario delle manifestazioni di venerdì 3 ottobre 2025 in Campania, nell’ambito dello sciopero generale “in difesa di Flotilla per Gaza”. Dalla locandina ufficiale emergono luoghi e orari dei concentramenti.

Programma dei cortei

  • NapoliConcentramento ore 9:30 in Piazza Mancini, corteo verso Piazza del Plebiscito.

  • AvellinoConcentramento ore 9:00, partenza ore 10:00 da via De Conciliis verso Piazza Libertà.

  • BeneventoConcentramento ore 9:00 in Piazza Colonna, arrivo in Piazza Matteotti.

  • CasertaConcentramento ore 9:00 nel piazzale antistante la stazione.

  • SalernoConcentramento e presidio ore 9:00 presso la Prefettura di Piazza Amendola.

Indicazioni utili

  • Possibili limitazioni al traffico e modifiche al trasporto pubblico lungo i percorsi indicati.

  • Si raccomanda di raggiungere i punti di ritrovo con mezzi sostenibili e di rispettare le indicazioni di forze dell’ordine e organizzazione.

  • In caso di pioggia, verificare eventuali aggiornamenti sui canali dei promotori.

