Campania, sciopero generale “in difesa di Flotilla per Gaza”: cortei il 3 ottobre 2025 in cinque città

La CGIL ha diffuso il calendario delle manifestazioni di venerdì 3 ottobre 2025 in Campania, nell’ambito dello sciopero generale “in difesa di Flotilla per Gaza”. Dalla locandina ufficiale emergono luoghi e orari dei concentramenti.
Programma dei cortei
Napoli – Concentramento ore 9:30 in Piazza Mancini, corteo verso Piazza del Plebiscito.
Avellino – Concentramento ore 9:00, partenza ore 10:00 da via De Conciliis verso Piazza Libertà.
Benevento – Concentramento ore 9:00 in Piazza Colonna, arrivo in Piazza Matteotti.
Caserta – Concentramento ore 9:00 nel piazzale antistante la stazione.
Salerno – Concentramento e presidio ore 9:00 presso la Prefettura di Piazza Amendola.
Indicazioni utili
Possibili limitazioni al traffico e modifiche al trasporto pubblico lungo i percorsi indicati.
Si raccomanda di raggiungere i punti di ritrovo con mezzi sostenibili e di rispettare le indicazioni di forze dell’ordine e organizzazione.
In caso di pioggia, verificare eventuali aggiornamenti sui canali dei promotori.
