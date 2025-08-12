SANT’Oggi . Mercoledì 13 agosto la chiesa festeggia sant’Ippolito di Roma, san Giovanni Berchmans, san Cassiano di Imola, e beato Marco d’Aviano

13 agosto: beato Marco d’Aviano (al secolo Carlo Domenico Cristofori), nacque a Villotta di Aviano (Pordenone) il 17 novembre 1631, da una famiglia originaria di Milano, ma da secoli trapiantata nel pordenonese, di buona condizione. Studiò nel Collegio dei Gesuiti di Gorizia, un giorno, dopo un’uscita dei collegiali, non rientrò. Camminò due giorni finché, esausto, bussò alla porta del convento dei Cappuccini di Capodistria. La Provvidenza risolse la sua crisi giovanile con la vocazione alla vita francescana. Il 21 novembre 1648 vestì l’abito dei cappuccini nel noviziato di Conegliano, cambiando il nome in Marco. Fu ordinato sacerdote il 18 settembre 1655 e nel 1670 venne nominato superiore del convento cappuccino di Belluno e dopo un paio d’anni di quello di Oderzo. La responsabilità della carica, però, ostacolava il suo desiderio di solitudine e preghiera, quindi i superiori, accogliendo la sua richiesta, lo trasferirono a Padova, fu in questa città che si rivelò per quel grande predicatore che era. Così Marco divenne un instancabile viaggiatore e predicatore per il Veneto e per tutta l’Europa, accompagnato da una sempre più crescente fama di taumaturgo. Usava, a favore dei malati e dei bisognosi, una particolare formula di benedizione (fondata su Numeri 6, 24-26 e Marco 9, 22) che rimase famosa, procurandogli però qualche noia da parte delle autorità ecclesiastiche. Nel 1680 viaggiò nel Tirolo, in Baviera e Austria. L’imperatore Leopoldo I d’Asburgo lo volle come suo consigliere a Vienna. Intanto i Turchi erano giunti fino a Vienna, forti di un esercito di 150.000 turchi, comandati da Mustafà il Nero, generale di Maometto IV. Papa Innocenzo XI inviò allora Marco a riunificare i comandanti degli eserciti cristiani, in lotta tra di loro, sotto il comando del coraggioso Giovanni Sobieski. Incitando poi i soldati a credere nell’aiuto divino Marco contribuì senz’altro a che Vienna il 12 settembre 1683 fosse liberata dall’assedio ed i Turchi sconfitti. Il valore politico-religioso di quella vittoria era enorme: se Vienna fosse caduta ai turchi si sarebbe aperta la strada per arrivare fino a Roma. Marco per questo divenne il “Salvatore d’Europa”. Papa Innocenzo XI proclamò la giornata “Festa del Santissimo Nome di Maria” e l’operazione militare, che allontanò definitivamente il “pericolo ottomano” dall’Europa occidentale, continuò con la riconquista di Buda, capitale dell’Ungheria, nel 1685 e successivamente della Serbia. Terminate le guerre Marco riprese instancabile la sua opera pastorale. Nel 1699, a 68 anni, ripartì per Vienna, ma era oramai afflitto da un tumore che lo stava consumando, tanto che dovette interrompere ogni attività. Il 2 agosto ricevette in convento la visita della famiglia imperiale e poi man mano quella dei più illustri personaggi di Vienna. Il 13 agosto fu costretto a letto, assistito dallo stesso imperatore Leopoldo I e da sua moglie Eleonora, spirò stringendo quel crocefisso con il quale, alla stessa ora della morte, soleva benedire le genti d’Europa. Morì il 13 agosto 1699