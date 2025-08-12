Yacht Da Vinci in fiamme al largo di Formentera – Il video. Salvati i 7 occupanti. Vani i tentativi di domare l’incendio che si è sviluppato a bordo dell’imbarcazione poi inabissatasi

Un incendio è divampato quest’oggi a bordo della nave Da Vinci a 7,3 miglia a SW di Punta Gavina (Formentera). L’imbarcazione, come documentato dalle immagini circolate in rete, è stata completamente avvolta dalle fiamme: vani sono stati i tentativi di domare il rogo da parte degli operatori di soccorso intervenuti a bordo delle navi Guardamar Concepción Arenal e Salvamar Naos. L’incendio non ha potuto essere controllato e alla fine lo yacht è affondato. A bordo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si trovavano 7 persone che sono state tratte in salvo dai soccorritori.

