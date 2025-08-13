ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 13 Agosto 2025

S. IPPOLITO, S. PONZIANO

Settimana n. 33

Giorni dall’inizio dell’anno: 225/140

A Roma il sole sorge alle 05:17 e tramonta alle 19:12 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:22 e tramonta alle 19:33 (ora solare)

Luna: 9.52 (tram.) 21.13 (lev.)

Sciame meteoritico delle Perseidi.

Proverbio del giorno:

Chi la vuole allesso, chi la vuole arrosto

Aforisma del giorno:

Antipasti di 2000 anni fa – Meduse e uova. Mammelle di scrofa farcite con ricci di mare. Patina di cervella con latte e uova. Funghi bolliti con salsa pepata di pesce. Ricci di mare con salsa di spezie, miele, olio e uova. (Apicio)