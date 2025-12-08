SANT’Oggi. Lunedì 8 dicembre la chiesa festeggia l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, san Romarico di Remiremont e santa Narcisa di Gesù Martillo y Moràn

8 dicembre: santa Narcisa di Gesù Martillo y Moràn, nacque Nobol (Ecuador) il 29 ottobre 1832, era figlia di proprietari terrieri, gente semplice e profondamente credente. Nel 1838, quando aveva 6 anni, morì sua madre. Con l’aiuto di un’insegnante e di sua sorella maggiore, apprese a leggere a scrivere, cantare, suonare la chitarra, cucire, ricamare e cucinare. Ebbe una chiara percezione della sua chiamata alla santità, specialmente a partire dal sacramento della cresima, che ricevette all’età di 7 anni il 16 settembre 1839. Prese l’abitudine di ritirarsi con frequenza in un piccolo bosco vicino alla casa per darsi liberamente alla contemplazione delle realtà divine. Trasformò in cappella una piccola camera della sua casa. Si propose di imitare santa Mariana de Paredes y Flores, che offrì se stessa in espiazione per la propria città, e di san Giacinto di Polonia, identificandosi con la vocazione di vittima. Assunse un cammino arduo di penitenza per unirsi più intimamente a Cristo sofferente e collaborare alla redenzione del mondo. Collaborava nei lavori domestici e in quelli del campo. Era una giovane riflessiva, amabile, allegra, di carattere dolce e pacifica, estremamente buona e obbediente, caritatevole, compassionevole con i poveri, molto pia, amata da tutti i vicini. Giovane molto bella, bionda con gli occhi azzurri, alta, forte e agile. Si manifestò un’eccellente catechista. Non poteva fare a meno di trasmettere il fuoco dell’amore divino ai suoi e ai bimbi del vicinato. Nel 1851, si trasferì a Guayaquil, da alcuni parenti perché le erano morti entrambi i genitori, Narcisa aveva 19 anni. In questa città rimase fino al 1868 eccettuati alcuni mesi che visse nella città di Cuenca. Cambiò varie volte dimora per preservare la sua intimità e dedicarsi con maggiore libertà alla preghiera e alla penitenza, vivendo del lavoro di sarta. Aiutava i poveri e i malati. Fu docile alle direttive dei suoi direttori spirituali e condivise ideali e a volte la casa, con la beata Mercedes di Gesù Molina. Spinta da un desiderio di maggiore perfezione e consigliata da un religioso francescano, Pietro Gual, si imbarcò nel giugno del 1868 per Lima (Perù), e visse come secolare interna nel convento domenicano del Patrocinio, fondato nel 1688, nei luoghi donde era solito portare a pascolare il gregge san Giovanni Macías. Il Signore la favoriva con doni straordinari, e le mostrava quanto gradita era la sua vita, anche in mezzo alle prove dello spirito. Verso la fine del settembre 1869 le vennero delle forti febbri. Poco poterono fare i rimedi medici, però continuò con il suo ritmo la vita normale. Nel giorno dell’Immacolata Concezione 1869, sul finire della giornata salutò le consorelle, dicendo che andava a fare un viaggio molto lontano. Fu preso come uno scherzo, però dopo un poco una delle suore, incaricata di benedire le celle, notò uno splendore e un odore speciale in quella di Narcisa. Morì l’8 dicembre 1869, aveva 37 anni.