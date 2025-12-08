ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 8 Dicembre 2025

IMMACOLATA CONCEZIONE

—————————-



Settimana n. 50

Giorni dall’inizio dell’anno: 342/23

A Roma il sole sorge alle 07:26 e tramonta alle 16:39 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:52 e tramonta alle 16:38 (ora solare)

Luna: 10.55 (tram.) 20.34 (lev.)

Proverbio del giorno:

Dicembre variante inverno incostante.

Aforisma del giorno:

Un progresso nella vita spirituale non lo avrai raggiunto quando avrai avuto la grazia della consolazione, ma quando, con umiltà, abnegazione e pazienza, avrai saputo sopportare che essa ti sia tolta. Cosicché, neppure allora, tu sia pigro nell’amore alla preghiera o lasci cadere del tutto le abituali opere di pietà; anzi, tu faccia volenterosamente tutto quanto è in te, come meglio potrai e saprai, senza lasciarti andare del tutto a causa dell’aridità e dell’ansietà spirituale che senti. (T. da Kempis)