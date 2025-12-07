Irpinia, l’alta pressione torna a dominare: in arrivo una giornata di sole l’8 dicembre

Il bollettino meteorologico emesso alle 22:30 del 7 dicembre 2025 conferma un deciso cambiamento del quadro atmosferico sul Mediterraneo centrale, dove è in corso una progressiva espansione dell’alta pressione. Una dinamica che, nelle prossime ore, favorirà condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su tutto il territorio irpino.
Per lunedì 8 dicembre 2025, infatti, sono attese ampie schiarite e cielo sereno per gran parte della giornata, con un clima tipicamente invernale ma asciutto. Solo nelle prime ore del mattino non si escludono locali riduzioni di visibilità, soprattutto nelle aree vallive, dove potranno formarsi banchi di nebbia.
Le temperature risulteranno in aumento nelle zone montuose, mentre valori più contenuti persisteranno nelle valli soggette a inversione termica.
I venti soffieranno deboli, a tratti moderati, dai quadranti nord-orientali, contribuendo alla sensazione di freddo al mattino, ma senza particolari disagi.
L’avvio della settimana, dunque, sarà all’insegna del bel tempo, preludio a giornate complessivamente stabili grazie alla presenza dell’alta pressione.