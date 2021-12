SANT’Oggi. Giovedì 30 dicembre la chiesa celebra san Felice I, san Ruggero di Canne e beato Giovanni Maria Boccardo

30 dicembre:, nacque a Canne (Barletta) nel 1060, di vita onesta, caritatevole, amante della preghiera il giovane Ruggero era tenuto in grande stima dai suoi concittadini i quali, alla morte del loro vescovo, dovendo eleggere il successore, non esitarono a posare lo sguardo su di lui ritenendolo il più idoneo ad assumere l’ufficio pastorale. Ruggero, nella sua umiltà, unita a prudenza, reputandosi indegno e inadatto cercò di sfuggire, ma constatata l’insistenza del clero e del popolo, scorse in essa la volontà di Dio accettando l’episcopato. La tradizione vuole avesse 30 anni ed era diacono. Assunse l’onere di guidare le sorti spirituali di Canne che, a quell’epoca, veniva fuori da una grande e dolorosa prostrazione causata nel 1083 dalla distruzione della città per una rissa tra il conte Ermanno di Canne e il duca di Puglia, Roberto il Guiscardo. Siamo nell’XI secolo, periodo cruciale per la storia della Chiesa: da una parte si avvertiva il peso dell’influenza dello strapotere civile, che condizionava negativamente la vita di essa, causando corruzione e contro testimonianze nell’ambito ecclesiastico; dall’altro si assisteva ad una grande fioritura di santità che faceva ben sperare in una rinascita spirituale. L’esigenza di riforma, ormai diffusa un pò dovunque, di ritornare cioè alla primitiva vita evangelica, di riottenere l’autonomia della Chiesa dal potere temporale, fu fatta propria dal santo pontefice Gregorio VII, Ildebrando di Soana, per la cui causa pagò di persona morendo esule a Salerno. In quell’arco di storia brillarono figure quali san Pier Damiani, san Bernardo di Chiaravalle, san Norberto. Ruggero s’inserisce su questa scia, in quanto concepì l’episcopato non come onore, ma come servizio. Visse per il gregge che gli era stato affidato, senza mai spadroneggiare su di esso, facendosi, secondo il programma dell’apostolo Paolo, tutto a tutti. Contribuì alla ricostruzione morale e materiale della città; con instancabile ardore esortò i fedeli e li sostenne spezzando loro il Pane eucaristico e la Parola divina. Per le sue doti, fu stimato perfino dai due pontefici contemporanei: Pasquale Il e Gelasio Il, i quali gli affidarono incarichi delicati. La gente vide in lui il vero padre per questo non fa meraviglia sapere che alla sua morte fu acclamato santo e le sue spoglie adagiate nella Cattedrale di Canne, presso l’altare maggiore, quasi a sentirlo ancora vicino come quand’era in vita, per godere della sua immediata protezione. Povero di beni terreni, Ruggero morì il 30 dicembre 1129, all’età di 60 anni.