SANT’Oggi. Giovedì 22 gennaio la chiesa celebra san Vincenzo Pallotti, santa Caterina Volpicelli, …

22 gennaio: san Vincenzo di Saragozza, nacque a Saragozza (Spagna) intorno alla seconda metà del 200, secondo la tradizione più attendibile, egli nacque a Huesca. Figlio del console Eutichio e della matrona Enola, Vincenzo ricevette un’educazione adeguata al suo stato di nobiltà. Fu affidato dal padre a Valerio, il vescovo di Saragozza, perché provvedesse alla sua istruzione nelle discipline letterarie, scientifiche e alla formazione spirituale. Vincenzo rispose pienamente agli insegnamenti del suo maestro tanto da conquistare la fiducia del vescovo Valerio che lo nominò arcidiacono e gli affidò il compito di predicare in sua vece, nonostante fosse ancora molto giovane, la parola del Vangelo essendo egli impedito dall’età avanzata e dalla difficoltà di parola per la balbuzie. Appoggiata dagli imperatori Diocleziano e Massimiano, nell’anno 303 infuriava allora la persecuzione contro i cristiani. Tra i persecutori si distinse Daciano, governatore della Spagna, il quale ordinò che il clero e tutti i cristiani fossero arrestati e rinchiusi in prigioni. In questo clima di terrore, il vescovo Valerio e il diacono Vincenzo continuavano ad annunciare il Vangelo. Una leggenda agiografica racconta che il prefetto Daciano ordinò l’arresto di Valerio e di Vincenzo. Successivamente egli comprese che il vero nemico da combattere non era il vescovo Valerio, ma il diacono Vincenzo. Mandò, così, il vescovo in esilio a Valencia, dove Daciano aveva il tribunale, e indirizzò tutto il suo accanimento persecutorio sul giovane Vincenzo. Entrambi ricevettero frustate. Vincenzo, che oltre ad essere un grande oratore era anche un uomo che non si piegava facilmente. Ciò fece arrabbiare Daciano che vide minati la sua autorità e il suo prestigio. Quando furono portati al suo cospetto, si meravigliò di trovarli ancora in buone condizioni fisiche. Valerio e Vincenzo continuarono a testimoniare la loro fede. Daciano lasciò in esilio il vescovo e fece sottoporre Vincenzo al supplizio del cavalletto: strumento di tortura che lussava le ossa del corpo. Vincenzo sopportava la tortura rivolgendo al cielo i suoi occhi in preghiera. Daciano, pensando che la tortura fosse delicata, ordinò ai suoi fedeli di forare il corpo di Vincenzo con gli uncini di ferro, ancora alle torture del fuoco della graticola e delle lamine infuocate. Vincenzo sopportava le torture con impassibilità. Daciano, sempre più arrabbiato per la resistenza di Vincenzo, ordinò di sospendere quelle torture e di condurre Vincenzo in una oscura prigione legato in catene. Il suo letto era un giaciglio pieno di cocci taglienti di vasi che gli rinnovavano le piaghe e i dolori nel corpo. Ai piedi aveva pesanti ceppi. Ecco il miracolo: le catene si spezzarono, i cocci si trasformarono in petali di rosa, una brillante luce celestiale illuminò la buia prigione per cui Vincenzo si alzò e, passeggiando, si mise a cantare. Il carceriere di Vincenzo, profondamente confuso, si convertì e ricevette poco dopo il battesimo. La notizia della conversione del carceriere fece di più arrabbiare Daciano, che tentò di convincere Vincenzo non più con le torture, ma con le lusinghe. Le lusinghe di Daciano fallirono tutte. Reso forte dalla fede in Cristo, Vincenzo morì il 22 gennaio del 304; protettore degli orfani, delle vedove e dei poveri.

22 gennaio: beata Laura Vicuña (Laura del Carmen Vicuña Pino), nacque a Santiago del Cile (Cile) il 5 aprile 1891, nasce da José Domingo, un militare in carriera di nobile famiglia, e Mercedes Pino, una sarta di umili origini. Quando in Cile scoppia la guerra civile, un parente di José Domingo, Claudio Vicuña, prova a partecipare alle elezioni come successore del presidente José Manuel Balmaceda, ma fallendo nell’intento i suoi avversari politici cominciano a perseguitare l’intera famiglia Vicuña. Josè Domingo con la moglie e le due figlie Laura e Giulia Amanda è costretto a fuggire verso il sud del Paese nel 1897. Tre anni dopo José Domingo Vicuña muore, lasciando la moglie in difficoltà economiche. La donna decide allora di trasferirsi con le figlie in Argentina. Madre e figlie arrivano nel paesino di Neuquén e la donna trova lavoro presso la tenuta di Manuel Mora, un ricco imprenditore agricolo. Mercedes accetta di diventare la sua amante e Manuel Mora acconsente a provvedere all’educazione delle figlie: Laura è mandata a studiare in un collegio delle Figlie di Maria Ausiliatrice, a Junín de los Andes, il ramo femminile dei Salesiani fondati da san Giovanni Bosco, dove si trova subito a proprio agio nell’ambiente salesiano. Nel 1901 fece la Prima Comunione e formulò i propositi di amare Dio con tutta se stessa; di mortificarsi e morire pur di non peccare; di far conoscere Gesù e ripararne le offese. Dopo aver intuito che la madre viveva in una situazione di peccato, si offrì al Signore per la sua conversione. Nel 1902 Laura con il consenso del confessore, abbracciò con voto privato i consigli evangelici. Non può infatti essere ammessa come postulante delle Figlie di Maria Ausiliatrice a causa della condotta della madre, considerata dalla Chiesa cattolica in condizione di peccato mortale. Laura soffre molto per la presenza di Manuel Mora nella vita della madre e nella sua. L’uomo tenta di abusare spesso di Laura, ma lei riesce a gestire i suoi propositi violenti. Tuttavia Manuel Mora non può sopportare l’ostinazione di Laura a reagire contro di lui e per vendicarsi si rifiuta di continuare a pagare la retta del collegio. Laura e la sorella vengono comunque riaccolte a scuola dalla direttrice per via della loro difficile situazione familiare. Per problemi di salute, nel 1903, lascia il collegio e va a vivere in un appartamento a Junín de Los Andes (Argentina), assistita dalla madre. Morì il 22 gennaio 1904, all’età di 12 anni e mezzo; protettrice delle vittime di incesti e abusi sessuali.