ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 22 Gennaio 2026

S. VINCENZO MARTIRE

—————————-



Settimana n. 04

Giorni dall’inizio dell’anno: 22/343

A Roma il sole sorge alle 07:31 e tramonta alle 17:12 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:54 e tramonta alle 17:14 (ora solare)

Luna: 9.26 (lev.) 21.14 (tram.)

Saturno sorge alle 10.06 e tramonta alle 21.49. Distanza: km 1.504.000.000 .

Proverbio del giorno:

La luna di gennaio luce come giorno chiaro.

Aforisma del giorno:

Ah! Che è una grande grazia, mia brava figliola, l’incominciare a servire questo buon Dio mentre che la floridezza dell’età ci rende suscettibili di qualunque impressione! Oh! Come il dono è gradito, quando si offrono i fiori coi primi frutti dell’albero. E quale cosa potrà trattenerti dal fare una totale offerta di tutta te stessa al buon Dio col deciderti una buona volta per sempre a dare un calcio al mondo, al demonio ed alla carne, ciò che con tanta risolutezza fecero per noi i nostri padrini al battesimo? Forse che il Signore non merita da te questo sacrificio? (S. Pio da Pietrelcina)