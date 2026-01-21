Unicusano Avellino manda al tappeto la capolista: Pesaro ko al PalaDelMauro

Prestazione di carattere e orgoglio per l’Unicusano Avellino Basket, che davanti al proprio pubblico supera con autorità la capolista Victoria Libertas Pesaro imponendosi con un netto 93-73. Una vittoria pesante, non solo per la classifica ma soprattutto per il morale, che consente alla squadra di coach Di Carlo di ritrovare fiducia in un momento complicato della stagione.

I biancoverdi hanno costruito il successo con una prova corale, fatta di intensità difensiva, continuità nell’arco dei quaranta minuti e una gestione lucida dei momenti chiave del match. Cinque uomini in doppia cifra certificano l’efficacia del gioco di squadra, con Chandler e Mussini a guidare l’attacco.

Avvio sprint e controllo del ritmo

Avellino parte fortissimo, sorprendendo Pesaro con un parziale immediato che indirizza la gara. L’approccio aggressivo in difesa e la fluidità offensiva permettono ai padroni di casa di scavare il primo solco già nel quarto iniziale, chiuso con un vantaggio in doppia cifra.

Nel secondo periodo la formazione marchigiana prova a reagire, affidandosi alle iniziative individuali e a una maggiore presenza vicino al ferro. Pesaro riesce a ridurre lo svantaggio, ma Avellino non perde lucidità e va all’intervallo lungo ancora avanti, mantenendo il controllo del punteggio.

La spallata decisiva dopo l’intervallo

Al rientro dagli spogliatoi la capolista tenta di alzare l’intensità difensiva, ma i biancoverdi rispondono colpo su colpo. Un nuovo break consente ad Avellino di allungare nuovamente, respingendo ogni tentativo di rimonta. La tripla sulla sirena del terzo quarto certifica l’inerzia definitivamente favorevole agli irpini.

Nell’ultima frazione Pesaro prova a cambiare assetto, abbassando il quintetto per aprire il campo, ma Avellino resta solida, gestisce i possessi e amplia il margine fino al +20 finale.

Di Carlo: “Vittoria di gruppo”

Soddisfatto coach Di Carlo al termine della gara:

“È stata una partita speciale. I ragazzi hanno mostrato una grande reazione, andando oltre le difficoltà fisiche del momento. Questa vittoria è il frutto di un lavoro collettivo e di una mentalità ritrovata”.

Un successo che rilancia Avellino in vista del prossimo impegno di campionato contro Brindisi, con la consapevolezza di poter competere anche contro le big del torneo.