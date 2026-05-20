SANT’Oggi. Giovedi 21 maggio la chiesa festeggia sant’Eugène de Mazenods, san Vittorio di Cesarea e santi e beati Martiri Messicani

21 maggio: san Vittorio di Cesarea, è stato un eroico soldato delle legioni romane che subì un martirio proprio nella città di Cesarea in Cappadocia insieme ad altri due compagni anch’essi soldati romani, di nome Donato e Polieuto. Il culto di Vittorio ha sempre avuto una grande diffusione in tutta Italia, anche perché il nome Vittorio fu quello di numerosi sovrani e di principi soprattutto appartenenti alla Casa Savoia. Vittorio oggi e da sempre viene invocato in genere contro i temporali, in particolare contro i fulmini, contro la grandine e anche contro spiriti maligni. La leggenda vuole che nasca a Marsiglia verso il 300 d.C. ed era un ufficiale dell’esercito di Traiano. Successivamente si converte ad opera di alcuni suoi prigionieri che erano cristiani, al cristianesimo. Si narra anche che venne decapitato mentre di dichiarava di essere un cristiano.