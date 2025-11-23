SANT’Oggi. Domenica 23 novembre la chiesa festeggia san Clemente I, san Colombano, santa Felicita e sette fratelli e beata Margherita di Savoia

23 novembre: san Colombano, nacque a Navar (Irlanda), secondo la leggenda, la madre, in attesa della sua nascita, avrebbe visto un sole uscire dal suo seno per recare al mondo una grande luce. Colombano andò a scuola presso un maestro laico, apprendendo a leggere e a scrivere con notevole impegno, applicandosi alle arti liberali delle lettere, agli studi grammaticali, alla retorica, alla geometria e alle Sacre Scritture. Come gli altri giovani si occupava inoltre dei lavori della famiglia e apprese anche a cavalcare e ad usare l’arco e la spada. A 15 anni decise di farsi monaco, nonostante l’opposizione della madre, prese i voti molto presto al monastero di Bangor (Irlanda del Nord), sotto il severo abate Comgall, dedito a pesanti penitenze corporali. Ma Colombano sentiva una profonda necessità di evangelizzazione e appena ne ebbe la possibilità partì immediatamente con l’obiettivo di diffondere i Vangeli nel mondo. Sbarcò sulle coste dell’Armorica e poi in Francia verso il regno di Austrasia alle corti dei re merovingi. Fondò qui tre monasteri, Luxeuil, Fontaine e Annegray, che seguirono la cosiddetta “regola colombiana”, che a differenza di quella benedettina non era dedita solo al lavoro dei campi e alla preghiera, ma anche all’istruzione e all’assimilazione della conoscenza. Purtroppo ci fu un forte contrasto con l’episcopato francese che lo accusò di travisare troppo la tradizione verso un suo personale culto celtico-irlandese, che aveva un diverso calcolo delle festività e della Pasqua. La stessa regina Brunechilde lo volle rimpatriare nella sua terra d’origine. Colombano però riuscì a fuggire direttamente dalla scorta che lo stava per imbarcare e si diresse lungo la valle del Reno. Fondò clandestinamente altri monasteri, Remiremont, Jumièges, Noirmoutier, Saint-Omer. Si espanse lungo il Lago di Costanza, giungendo fino in Italia dove si diresse al cospetto di papa Bonifacio IV. Ma fu a Milano che trovò un’autentica approvazione direttamente dal re longobardo ariano Agilulfo e da sua moglie la regina Teodolinda, che lo accolsero a braccia aperte. Questi gli chiesero un aiuto sulla questione tricapitolina, ovvero su un avvicinamento tra il popolo longobardo e la chiesa vaticana. L’alleanza ebbe successo e come ricompensa gli venne regalato un ampio suolo per costituire un centro di vita monastica a Bobbio. La stessa regina Teodolinda salì sul Monte Penice con Colombano per mostrargli il territorio e fargli promettere di dedicare lì in cima, una chiesetta dedicata alla Madonna. Colombano giunse a Bobbio nell’autunno del 614 con il proprio discepolo Attala, riparò l’antica chiesa di San Pietro e vi costruì attorno delle strutture in legno, che costituirono il primo nucleo dell’abbazia di San Colombano. Nella quaresima del 615 Colombano si ritirò nell’eremo di San Michele presso Coli, lasciando a Bobbio come suo vice Attala e tornando al monastero solo alla domenica. Colombano morì a Bobbio, nell’abbazia che aveva fondato, all’età di 75 anni, il

23 novembre 615; patrono dei motociclisti.

23 novembre: santa Felicita e sette fratelli, La Passio di Felicita, composta tra la fine del IV e l’inizio del V secolo, narra che, la ricca vedova romana (ma nativa di Alife, secondo il Martirologio Beneventano), fu accusata di pratiche cristiane durante l’impero di Antonino Pio. Dapprima fu interrogata da sola dal prefetto di Roma Publio, senza risultato. Il giorno dopo fece condurre la madre e i sette figli (Gennaro, Felice, Filippo, Silano, Alessandro, Vitale e Marziale) presso il foro di Marte, ma Felicita esortò i figli a rimanere saldi nella fede. Non riuscendo a piegare la loro costanza, li assegnò a diversi giudici incaricati di eseguire la sentenza di morte, che fu eseguita con diversi supplizi. Gennaro, dopo essere stato percosso con verghe e straziato nel carcere, fu ucciso con flagelli piombati; Felice e Filippo furono ammazzati con bastoni; Silvano fu gettato in un precipizio; Alessandro, Vitale e Marziale furono puniti con sentenza capitale. Infine anche Felicita fu uccisa.