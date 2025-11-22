Meteo Irpinia – Domani alternanza di nubi e schiarite: freddo in calo, vento da Ovest

Sulle vette del Partenio accumulo stimato di 20–25 cm di neve
L’Irpinia si prepara a una domenica dal sapore pienamente tardo-autunnale. Domani, domenica 23 novembre 2025, la situazione meteorologica sarà caratterizzata da una variabilità diffusa, con alternanza tra ampie schiarite e passaggi nuvolosi, ma senza fenomeni significativi per la maggior parte del territorio.
Temperature
Le minime continueranno a scendere, complice l’aria più fredda affluita nelle ultime 24 ore, mentre le massime faranno registrare un leggero aumento, soprattutto nelle ore centrali della giornata quando il sole riuscirà a farsi spazio tra le nubi.
Venti
I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali, con possibili rinforzi nelle aree più esposte e sui rilievi.
Neve sul Partenio
Segnalata una nuova imbiancata in quota: sulle vette del Partenio la stima dell’accumulo nevoso è di 20–25 cm, come testimoniato anche dalle immagini provenienti dai punti più alti della dorsale montuosa. Una nevicata compatta ma senza disagi, tipica delle prime perturbazioni fredde stagionali.