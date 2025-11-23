ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 23 Novembre 2025

S. CLEMENTE PAPA
—————————-
Settimana n. 47
Giorni dall’inizio dell’anno: 327/38
A Roma il sole sorge alle 07:10 e tramonta alle 16:43 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 07:34 e tramonta alle 16:44 (ora solare)
Luna: 10.18 (lev.) 18.48 (tram.)
Proverbio del giorno:
Per San Clemente il verno mette un dente.
Aforisma del giorno:
Ciò che tu soffri è poca cosa, se ti metti a confronto con coloro che patirono tanto gravemente: così fortemente tentati, così pesantemente tribolati, provati in vari modi e messi a dura prova. Occorre dunque che tu rammenti le sofferenze più gravi degli altri, per imparare a sopportare le tue, piccole. (T. da Kempis)