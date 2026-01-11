SANT’Oggi. Domenica 11 gennaio la chiesa celebra san Paolino II di Aquilea, san Tommaso da Cori e …

11 gennaio: san Tommaso da Cori (al secolo Francesco Antonio Placidi), nacque a Cori (Latina) il 4 giugno del 1655, Francesco Antonio ha conosciuto un’infanzia segnata dalla perdita prematura della mamma prima e del papà poi, rimasto solo a 14 anni ad accudire la sorella più piccola. Farà il pastore, imparando la saggezza delle cose più semplici. Sposate le sorelle, il giovane sarà libero di seguire quell’ispirazione che da qualche anno custodiva nel silenzio del cuore: appartenere completamente a Dio nella vita religiosa francescana. A 22 anni, il 7 febbraio 1677 entrò nell’Ordine dei Frati Minori presso la chiesa della Santissima Trinità di Orvieto, assumendo il nome di fra Tommaso. Professata la Regola di San Francesco e compiuti gli studi teologici, divenne sacerdote nel 1683. Fu immediatamente nominato vice maestro dei novizi nel convento della Santissima Trinità d’Orvieto, tanto i superiori riconobbero da subito le sue doti. Dopo poco tempo Tommaso udì parlare dei Ritiri che iniziavano a fiorire nell’Ordine e dell’intenzione dei superiori della Provincia Romana di instaurarne uno nel convento di Civitella (oggi Bellegra). La sua richiesta fu accolta e il giovane frate bussò così alla porta del povero convento nel 1684. Da allora, Tommaso dimorerà a Bellegra fino alla morte, eccezion fatta per lo spazio di sei anni (1703-1709) nei quali sarà Guardiano nel convento di Palombara, dove instaurò il Ritiro, sul modello di quello di Bellegra. Scrisse per l’uno e per l’altro delle Regole, che per primo osservò scrupolosamente, consolidando con la parola e con l’esempio la nuova istituzione dei due Ritiri. L’aspetto principale della sua vita spirituale fu la centralità dell’Eucarestia, testimoniata dalla celebrazione, intensa e partecipata, della santa messa e dalla preghiera silenziosa che si protraeva ogni giorno fino a tarda notte. Fu chiamato Apostolo del Sublacense perché, anziché chiudersi nel suo Ritiro, viaggiò nel Lazio per diffondere la parola di Dio, con parole chiare e semplici, rivolgendosi ai più poveri e facendo miracoli ad ogni suo passaggio. Divenne un esempio di vocazione francescana dimostrando un grande spirito di carità che si manifestava nella totale disponibilità a qualsiasi necessità, anche la più umile, di chiunque si rivolgesse a lui. Morì l’11 gennaio 1729, all’età di 74 anni.