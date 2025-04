San Mango sul Calore, Consiglio Comunale Straordinario sulla Vertenza Arcelor Mittal: Appello all’Unità per Salvare 250 Lavoratori

Si è svolto questo pomeriggio a San Mango sul Calore un Consiglio comunale straordinario dedicato alla delicata vertenza che coinvolge lo stabilimento Arcelor Mittal e che sta mettendo a rischio il futuro di 70 lavoratori diretti e un indotto complessivo che supera le 250 unità. Un incontro di grande rilevanza istituzionale e sociale, che ha visto la partecipazione congiunta di esponenti delle istituzioni locali, regionali e nazionali.

Presenti all’assemblea i consiglieri regionali Enzo Alaia e Livio Petitto, oltre ai parlamentari Michele Gubitosa, Gianfranco Rotondi, Piero De Luca e Toni Ricciardi. Al loro fianco anche i sindaci dei comuni di Luogosano, Castelvetere sul Calore, Paternopoli, Montemarano, San Potito Ultra e Candida, uniti nel manifestare pieno sostegno alla comunità di San Mango e ai lavoratori coinvolti in questa crisi occupazionale.

Nel corso del Consiglio, è emersa con forza la volontà condivisa di fare fronte comune per individuare al più presto una soluzione concreta e definitiva a una vertenza che si protrae da troppo tempo, generando tensioni e preoccupazioni tra le famiglie interessate. Le istituzioni locali hanno ribadito che non si può restare indifferenti di fronte alla perdita di decine di posti di lavoro in un territorio già provato da fragilità economiche e demografiche.

L’appello lanciato da San Mango sul Calore è chiaro: serve unità, responsabilità e un impegno corale da parte di tutte le forze politiche e sociali, affinché si possano salvaguardare i livelli occupazionali e ridare prospettive di stabilità e dignità ai lavoratori e alle loro famiglie. Le prossime settimane saranno decisive per capire se, da questo fronte unito, potrà scaturire una risposta concreta a una delle vertenze più dolorose che colpisce l’Irpinia in questo momento.