Roccarainola, grande partecipazione per la presentazione del libro “Il Virus della Corruzione”

ROCCARAINOLA – Si è tenuta questo pomeriggio, giovedì 24 aprile 2025, presso il Museo Multimediale del Partenio – sala “Mario Magliocca” in via Roma, la presentazione del libro “Il Virus della Corruzione” del Colonnello Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, Vice Comandante dell’Arma dei Carabinieri della Regione Campania.

L’evento, promosso dall’Associazione IN_LOVE Roccarainola con il patrocinio del Comune, ha rappresentato un momento di forte impatto culturale e civile per la comunità locale, offrendo spunti di riflessione su un tema quanto mai attuale: la corruzione, affrontata dall’autore come una vera e propria patologia del sistema sociale e istituzionale.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco Giuseppe Russo, che ha portato i saluti istituzionali, ribadendo l’importanza di momenti come questo per rafforzare la consapevolezza civica, soprattutto tra i più giovani.

Il dibattito è stato arricchito dall’intervento del Maresciallo della Guardia di Finanza Michael Giovanni Vetrano, relatore della serata, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione e del controllo come strumenti essenziali per contrastare la diffusione del fenomeno corruttivo.

A moderare l’incontro, la giornalista Giovanna Ambrosino, che ha guidato la conversazione tra l’autore e il pubblico presente, stimolando domande e riflessioni su casi concreti e strategie di contrasto alla corruzione nel nostro Paese.

Il libro, edito da Rogiosi Editore, è stato accolto con vivo interesse dai presenti, anche per la capacità dell’autore di unire rigore investigativo e narrazione accessibile, coinvolgente e ricca di spunti. Un evento che ha ribadito la centralità della cultura e della legalità come pilastri fondamentali per una società più giusta e trasparente.