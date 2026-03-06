Roccarainola, torna la StraRocchese: domenica 12 aprile passeggiata ecologica di 5 km tra sport, memoria e tradizioni

ROCCARAINOLA – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del territorio: la 5ª StraRocchese – Memorial “Picoco, Ottaviano, De Gennaro”, in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 9:00 con ritrovo in piazza San Giovanni.

La manifestazione, promossa dal Comune di Roccarainola in collaborazione con numerose associazioni locali e con il mondo della scuola, cambia formula rispetto al passato. Dopo anni in cui l’evento è stato una gara podistica competitiva, l’edizione 2026 si trasforma in una passeggiata ecologica inclusiva e non competitiva di circa 5 chilometri, con un percorso che attraverserà alcune frazioni del territorio.

Un evento tra sport, territorio e memoria

L’iniziativa è organizzata dal consigliere comunale delegato allo sport e alle attività sociali Orlando De Luca, con l’obiettivo di rendere la manifestazione ancora più partecipata e accessibile a tutti.

La StraRocchese continuerà comunque a mantenere il suo forte valore simbolico attraverso il Memorial dedicato a Picoco, Ottaviano e De Gennaro, che quest’anno sarà inserito all’interno della manifestazione e si svolgerà nella frazione Sasso, luogo particolarmente significativo legato alla memoria di uno dei protagonisti ricordati.

Il programma della giornata

La giornata inizierà alle 9:00 con il ritrovo in piazza San Giovanni, dove i partecipanti saranno accolti con una colazione di benvenuto.

Il percorso prevede diverse tappe nel territorio:

Prima tappa a Gargani – Piazza Sant’Agnello , con degustazioni gastronomiche e momenti di animazione;

Seconda tappa a Sasso , dove si terrà la cerimonia commemorativa del Memorial e la presentazione della Festa della Ciliegia 2026;

Terza tappa al rione Fellino – Piazza Europa , con momenti musicali e visita alla chiesetta della Madonna del Carmelo;

Quarta e ultima tappa di nuovo in piazza San Giovanni, con presentazioni di eventi locali, animazione e visita ai principali luoghi culturali del paese.

Sport, bici e natura

Accanto alla passeggiata, il Team Bikers On The Road, società cicloturistica che da anni collabora all’organizzazione della manifestazione, proporrà anche un’escursione in bicicletta nella Foresta Demaniale, organizzata insieme al gruppo cicloescursionistico I Masanielli, affiliato al Club Alpino Italiano.

L’evento potrà quindi essere vissuto sia a piedi che in bici, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio naturalistico locale.

Dimostrazioni e partecipazione delle scuole

Durante la manifestazione è prevista anche la presenza di autorità civili e militari, oltre alla possibile partecipazione delle unità cinofile dei Carabinieri con dimostrazioni operative rivolte al pubblico.

Parteciperanno inoltre alcune scuole del territorio, coinvolte per promuovere tra i più giovani i valori dello sport, della socialità e del rispetto dell’ambiente.

Iscrizione gratuita

L’iscrizione alla StraRocchese è gratuita ma obbligatoria e sarà possibile partecipare fino al raggiungimento del limite previsto di partecipanti.

La giornata si concluderà con un momento conviviale per tutti i partecipanti: il tradizionale pasta party in piazza San Giovanni, che chiuderà un evento pensato per unire sport, cultura, memoria e comunità.