ROCCARAINOLA. Sindaco dal cuore d’oro. Accompagna mamma e figlio, non automuniti, a Roma per una visita specialistica

Il sindaco di Roccarainola Peppe Russo si è reso protagonista di un’azione che va ben oltre il ruolo che gli ha affidato già da qualche anno il suo popolo ovvero quello di amministrare il comune dell’area nolana. Ieri, venerdì 19 maggio, il primo cittadino (come rappresentante dell’Ente) ha accompagnato un piccolo paziente di nome Francesco ad un importante visita a Roma sapendo della situazione particolarmente delicata ed essendo informato dell’importanza della visita in questione, ovvero una visita specialistica neuropsichiatria infantile

Alla richiesta di aiuto da parte della mamma, non in grado di poter accompagnare il piccolo da sola con i mezzi pubblici e non essendo automunita, tenuto conto dei problemi che dalla nascita lo rendono un bimbo speciale, non ha esitato a mettersi a disposizione personalmente nella trasferta nella capitale. Alla fine per il piccolo è stato come andare in gita e per il primo cittadino vivere una giornata diversa ma piena di soddisfazioni.