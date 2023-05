Ancona-Lecco termina 2-2. Mario Prezioso entra e cambia la partita.

Nella capitale delle Marche, giovedì sera Mario Prezioso ha portato in vita i biancorossi che prima del suo ingresso rischiavano di salutare il sogno serie B.

Siamo agli ottavi di finale play off( validi per la promozione in serie b), i marchigiani , sotto gli occhi dei proprio tifosi vanno in svantaggio al minuto 30: Celjak firma la rete dello 0-1. Donadel all’inizio del secondo tempo effettua diversi cambi ma la situazione resta inerme. Ad un quarto d’ora dalla fine chiama in causa il giovane mandamentale, ma il Lecco dopo pochi minuti raddoppia con Buso.

La partita diventa in salita, ma non per lui, che al minuto 84 raccoglie una palla nomade, e, dall’aria di rigore fa partire una rasoiata imprendibile per Melfrati. Ancora lui, al minuto 93, mentre l’arbitro aveva posizionato il dischetto sulle labbra, riscalda tutto lo stadio: trova nel poco spazio concesso dalla difesa ospite Di Massimo che a tu per tu con il portiere serve Petrella. Pareggio ristabilito: Ancona 2- Lecco 2. Ora, i marchigiani dopo aver riacciuffato la partita allo scadere grazie alle magie del giovane mugnanese, andranno in terra settentrionale per poter continuare a sognare la serie B tentando di far un risultato utile.

L’appuntamento è fissato alle ore 20:30 del 22 maggio 2023.