ROCCARAINOLA. Resoconto finale dell’incendio tra Costa Grande e Monte Fellino

L’incendio che nei giorni scorsi ha colpito l’area compresa tra Costa Grande e il Monte Fellino ha distrutto complessivamente 275 ettari di foresta. Il rogo ha interessato 100 ettari nella località di Costa Grande, in particolare nella zona vivaio, e 175 ettari sul Monte Fellino.

Le cause sono ancora in fase di accertamento, non si esclude il dolo, poi le condizioni climatiche – alte temperature, vento sostenuto e siccità prolungata – hanno favorito la rapida propagazione delle fiamme .

Il danno ambientale è ingente: vaste porzioni di bosco, ricche di biodiversità, sono andate perdute. Secondo gli esperti, saranno necessari anni di recupero e interventi mirati per ripristinare l’equilibrio naturale e favorire la rigenerazione della vegetazione.

Le autorità stanno valutando nuove misure di prevenzione per limitare il rischio di episodi simili in futuro, puntando sulla manutenzione dei boschi, sul monitoraggio costante delle aree a rischio e su campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione.

Con la completa estinzione del rogo, si chiude una pagina dolorosa per il territorio, che dovrà ora affrontare un lungo percorso di rinascita.