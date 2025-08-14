Taurano, processione dell’Assunta rinviata a domani per maltempo

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Taurano, il comitato festa Maria SS. Assunta in Cielo 2024/2025 e la parrocchia di San Michele Arcangelo hanno comunicato che la processione prevista per questa sera non si svolgerà a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

La celebrazione sarà recuperata domani, 15 agosto 2025, giorno di Ferragosto: alle ore 10.30 è in programma la Santa Messa, seguita dalla processione per le vie del paese.

L’amministrazione, il comitato e la parrocchia invitano fedeli e cittadini a partecipare numerosi alla celebrazione.