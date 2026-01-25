ROCCARAINOLA. Inclusione e ascolto, il sindaco Russo avvia incontri pubblici dedicati alle persone con disabilità

Un nuovo percorso di dialogo e partecipazione prende forma nel Comune, con l’obiettivo di rendere il territorio sempre più inclusivo e attento ai bisogni di tutti. Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook, il sindaco Giuseppe Russo ha annunciato l’avvio degli incontri mensili dedicati alle persone con disabilità, alle loro famiglie e a tutti i cittadini interessati a segnalare criticità o proporre soluzioni concrete.

Il primo appuntamento è fissato per 29 gennaio 2026 alle ore 18:45, presso la Sala Consiliare del Comune. L’incontro rappresenta il primo passo di un impegno assunto dall’Amministrazione lo scorso dicembre, volto a creare uno spazio stabile di confronto, ascolto e costruzione condivisa.

L’iniziativa nasce con l’intento di dare voce alle esigenze della comunità, favorendo un dialogo aperto e partecipato. Come sottolineato dal primo cittadino, solo attraverso il confronto diretto è possibile costruire un paese più equo, inclusivo e sensibile alle diverse necessità.

Agli incontri prenderanno parte anche esperti del settore, chiamati a offrire un supporto qualificato, raccogliere le istanze emerse e contribuire all’elaborazione di soluzioni concrete. Le riunioni avranno carattere generale e pubblico, nel rispetto della privacy dei partecipanti: eventuali situazioni personali che richiederanno approfondimenti specifici saranno affrontate in forma riservata e con il coinvolgimento dei professionisti competenti.

Il sindaco ha infine ribadito la propria disponibilità verso la comunità, confermando la volontà di mantenere un rapporto costante e diretto con i cittadini, affinché l’ascolto diventi uno strumento reale di crescita e miglioramento per l’intero territorio.