Roccarainola, convocato il Consiglio Comunale: in discussione bilancio consolidato e riconoscimento dello Stato di Palestina

Il presidente del Consiglio Comunale di Roccarainola, Avv. Giovanni Sirignano, ha convocato una nuova seduta dell’assise cittadina che si terrà martedì 30 settembre 2025 alle ore 19:00 in prima convocazione, e giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 19:30 in seconda convocazione, presso l’aula consiliare di Via Roma n. 9.
La riunione si svolgerà in seduta pubblica e in adunanza ordinaria, con un ordine del giorno che tocca temi di rilievo sia amministrativo che politico.
Ordine del giorno
- Approvazione dei verbali delle sedute consiliari del 18 settembre 2025 (dal n. 24 al n. 25);
- Bilancio consolidato 2024, da approvare ai sensi dell’Art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011, documento fondamentale per la trasparenza finanziaria dell’Ente;
- Riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’Italia e dell’Europa, un punto dall’alto valore simbolico e politico che testimonia l’attenzione del Consiglio Comunale alle tematiche internazionali.
Un Consiglio tra amministrazione e politica estera
La seduta, oltre a garantire il regolare iter amministrativo con l’approvazione del bilancio, si preannuncia significativa per la presenza del terzo punto all’ordine del giorno. Il riconoscimento dello Stato di Palestina, infatti, rientra tra le questioni di attualità internazionale che diversi enti locali in Italia stanno affrontando, in segno di solidarietà e sostegno a un processo di pace duraturo.
Il Consiglio Comunale di Roccarainola, dunque, si prepara a discutere non solo di bilanci e atti amministrativi, ma anche di una posizione politica di respiro internazionale, che potrebbe aprire un dibattito acceso all’interno dell’aula consiliare.