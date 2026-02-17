Riunione regionale di Altragricoltura in Campania. Obiettivo: rilanciare le attività produttive.

E’ convocata per giovedi sera dalle ore 19 la riunione regionale di Altragricoltura Campania per valutare le iniziative da assumere a tutela delle piccole e medie imprese produttive regionali.
Tre gli argomenti all’Ordine del Giorno: la discussione sulla situazione dell’agroalimentare regionale e le iniziative da assumere nei confronti della Nuova Giunta Regionale raccogliendo le proposte per la redazione di un documento regionale su cui impostare l’iniziativa nei prossimi mesi, la partecipazione alla manifestazione nazionale indetta a Roma per il 6 e il 7 marzo, le decisioni relative all’organizzazione regionale con l’indicazione di incarichi di lavoro.
Alla Riunione convocata da Pasquale D’Agostino nella sua funzione di Presidente Regionale incaricato dalla Direzione Nazionale in attesa della convocazione dell’Assemblea Congressuale degli iscritti, è invitato Francesco Geremia segretario della CNA Campania Nord e Gianni Fabbris segretario Generale della Confederazione Altragricoltura.
L’incontro si tiene presso la sede della NCO di Casal di Principe (CE) in Via Giacosa 25 con inizio alle ore 19