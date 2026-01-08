Ritrovamento di escrementi di ratti nella scuola Virgilio di Camposano: il gruppo Camposano in Azione chiede interventi immediati

Camposano, 08 gennaio 2026 – Il gruppo Camposano in Azione denuncia con preoccupazione il ritrovamento di escrementi di ratti nelle aule e nei locali dell’edificio scolastico Virgilio di Camposano, avvenuto il 07/01/2026 alla riapertura dopo la pausa natalizia.

“L’episodio è inaccettabile e richiede interventi immediati per garantire la salute e la sicurezza degli alunni e del personale scolastico”, dichiara il gruppo Camposano in Azione. “La circolare informativa relativa all’accaduto è stata emanata tardivamente, quando gli alunni erano già presenti nelle classi, causando ulteriore preoccupazione tra i genitori e gli operatori scolastici”.

Il gruppo Camposano in Azione ricorda che si tratta dell’ennesimo episodio di presenza di ratti nella scuola, nonostante le precedenti operazioni di derattizzazione, ed ha scritto al Comune di Camposano per chiedere:

– La massima attenzione al problema della presenza persistente di ratti e dei loro escrementi nella scuola Virgilio;

– Oltre all’attuazione di derattizzazioni e sanificazioni di routine, lo studio e l’attuazione di una soluzione definitiva per evitare il ripetersi di tali episodi;

– L’informazione tempestiva dei genitori in caso di ulteriori casi simili e altre emergenze, per permettere il ritiro degli alunni e garantire la loro sicurezza;

– In situazioni future, la collocazione degli alunni che restano a scuola in ambienti sicuri dal punto di vista igienico-sanitario, contrariamente a quanto avvenuto nel caso attuale.

Il gruppo Camposano in Azione esprime la propria solidarietà ai genitori e agli alunni della scuola Virgilio e chiede al Comune di Camposano di intervenire con urgenza per risolvere il problema.

Comunicato Stampa