Atripalda – Domani l’Open Day dell’ IC “De Amicis”

Domani dalle 16.30 alle 18.30, l’IC “De Amicis” di Atripalda aprirà le porte per un pomeriggio dedicato alle famiglie. Grandi e piccini potranno scoprire gli spazi dove i più piccoli si formano e si divertono.

I discenti potranno mostrare il loro talento con il “coro” che accoglierà gli ospiti, mentre i genitori, mano nella mano con i figli, avranno la possibilità di visitare le aule, i laboratori e gli spazi creativi della scuola.

Il tema scelto quest’anno è “la nostra terra…le nostre radici…l’albero come metafora della vita”, un percorso pensato per far vivere, in modo concreto, l’idea che ogni alunno è un piccolo albero che, nutrendosi delle proprie radici culturali, dei propri legami, cresce forte e rigoroso.

L’evento è aperto a tutti: non è necessaria la prenotazione, basta arrivare puntuali e lasciarsi trasportare dall’atmosfera accogliente dell’istituto. Per chi volesse approfondire l’offerta formativa, saranno disponibili dei depliant.

È un’occasione da non perdere, la comunità scolastica dell’IC De Amicis vi aspetta per celebrare insieme la crescita dei bambini, radici e rami di un futuro condiviso. (L.C.)