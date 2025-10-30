Regionali in Campania, Elly Schlein fa tappa ad Avellino: confronto su giovani e lavoro, poi incontro con Roberto Fico a Portici

Giornata tutta campana per Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, che domani, venerdì 31 ottobre, farà tappa in tre province della regione per incontrare cittadini, giovani, lavoratori e amministratori locali. Una presenza significativa, quella della leader dem, che concluderà il suo tour regionale con una manifestazione accanto al candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Roberto Fico.

Un’agenda densa di appuntamenti, pensata per lanciare un messaggio di unità, partecipazione e rilancio del progetto democratico in Campania.

La giornata si aprirà alle 11:30 a Fisciano, nel cuore dell’Università di Salerno, dove Schlein incontrerà studenti, rappresentanti delle associazioni universitarie e del Forum dei Giovani provinciali, presso l’Aula Consiliare del Comune in piazza Gaetano Sessa. Un confronto diretto sui temi del diritto allo studio, delle pari opportunità e delle politiche giovanili, con l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni come protagoniste del cambiamento.

Nel pomeriggio, alle 15:00, la segretaria Pd sarà ad Avellino, dove visiterà l’autostazione AIR Campania in via Francesco Fariello. Qui il focus sarà sulle infrastrutture, il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile, temi centrali per il rilancio economico e ambientale della regione.

Infine, alle 18:00, Schlein chiuderà la giornata a Portici, al Cinema Teatro Roma di via Roma 55/65, dove sarà protagonista di un incontro pubblico insieme a Roberto Fico. L’evento rappresenterà il momento clou della giornata e il segnale politico più forte: una chiamata alla mobilitazione del popolo democratico e progressista in vista delle elezioni regionali.

Dal Pd sottolineano che la presenza della segretaria in Campania “testimonia l’impegno per una regione che vuole tornare al centro delle politiche nazionali, con un progetto basato su diritti, lavoro, ambiente e legalità”.

Un messaggio chiaro e diretto: la sfida elettorale è aperta, e il Partito Democratico vuole affrontarla tra la gente, con la gente e per la gente.