MARZANO DI NOLA – TUTTO PRONTO PER LA FESTA DI SAN TRIFONE MARTIRE 2025

Dal 7 al 10 novembre il piccolo comune dell’Irpinia si prepara a celebrare uno degli appuntamenti religiosi e popolari più sentiti dell’anno: la Festa di San Trifone Martire, patrono di Marzano di Nola.

L’evento, organizzato dal Comitato Festa San Trifone Martire 2025 in collaborazione con la Diocesi di Nola, la Parrocchia San Trifone Martire, l’Ordine di San Trifone Martire e il Comune di Marzano di Nola, unisce momenti di intensa spiritualità e appuntamenti di festa che coinvolgeranno l’intera comunità.

Il programma religioso

Le celebrazioni inizieranno venerdì 7 novembre con la Santa Messa presieduta da Padre Vincenzo Romano (OFM), parroco di Taurano, mentre sabato 8 novembre la funzione sarà officiata da Sua Eccellenza Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola.

La giornata clou sarà lunedì 10 novembre, dedicata al Santo Patrono: al mattino lo sparo della diana annuncerà l’inizio della festa, seguito dalle Sante Messe e, nel pomeriggio, dalla solenne processione con la statua del martire lungo le vie del paese. Alle 18:30, la celebrazione eucaristica conclusiva in onore di San Trifone chiuderà il programma religioso.

Il programma civile

Non mancheranno momenti di svago e socialità. Domenica 9 novembre alle 8:00 arriverà la banda musicale “Città di Sperone”, seguita nel pomeriggio da giochi e intrattenimento per i più piccoli a cura di “Animazione Hollywood”. In serata, spettacolo musicale con noti artisti.

Lunedì 10 novembre, nuovo appuntamento con la banda e gran chiusura con lo spettacolo pirotecnico in Piazza G. Marconi, curato dalla ditta “Lieto Carmine”.

Il messaggio del parroco

Nel messaggio alla comunità, il parroco don Luigi Vicere invita i fedeli a vivere la festa come “un’occasione di fede autentica, di preghiera e di condivisione”.

“Il martirio di San Trifone – scrive – è la testimonianza suprema dell’amore per Cristo. La nostra comunità celebri questa festa non solo come un momento di tradizione, ma come un segno concreto di fede viva e partecipata.”

La Festa di San Trifone Martire rappresenta da sempre un momento di identità, devozione e unione per tutto il paese: tra luminarie, suoni di campane e musica di banda, Marzano di Nola si prepara ad accogliere fedeli e visitatori con la consueta atmosfera di festa e spiritualità che accompagna da secoli il culto del suo Santo Patrono.