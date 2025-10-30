“Note… d’Autunno”: Musica, arte e spettacolo a Casagiove

L’Associazione Musicale Gran Concerto Bandistico “Pompeo Ferraro” della Città di Casagiove (Ce) presenta la 2ª Rassegna di Arte, Musica e Spettacolo “Note… d’Autunno”, un evento che unisce cultura, emozione e tradizione musicale.
La rassegna, patrocinata dal Comune di Casagiove e da varie realtà del territorio, si svolgerà presso la sede dell’Associazione Musicale in via Santoro n. 18 – plesso “Eduardo De Filippo”, con ingresso libero e inizio alle ore 18:00.
Il programma
- Domenica 26 Ottobre
“Raccontando Pompeo Ferraro” con Alessia Piccirillo: un viaggio tra musica, storia e ricordi dedicato al Maestro Ferraro.
- Domenica 9 Novembre
Serata Jazz & Blues con la voce e l’energia di Ella Armstrong, per un omaggio ai grandi classici internazionali.
- Domenica 16 Novembre
Commedia brillante in due atti “Questa volta te lo dico che ti amo”, diretta da Michele Cupito, che promette risate, emozioni e forse… anche un po’ d’amore.
- Domenica 30 Novembre
Gran finale con la “Sinfonia per Coro e Banda”, presentata da Rosanna D’Ambrosio.
Protagonisti l’Orchestra di fiati “Pompeo Ferraro” – Città di Casagiove e il Coro “Polifonica Agorà”, con la partecipazione del soprano Maria Antonucci e la direzione del Maestro Francesco Di Gennaro.
Un autunno di emozioni
Sotto la direzione artistica di Nello Martucci e Maria Antonucci, e la presidenza di Giovanni Palmiero, la rassegna “Note… d’Autunno” si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo dal vivo.
Un’occasione per vivere insieme la bellezza dell’arte e riscoprire il valore della condivisione culturale nel cuore di Casagiove.