“Note… d’Autunno”: Musica, arte e spettacolo a Casagiove

L’Associazione Musicale Gran Concerto Bandistico “Pompeo Ferraro” della Città di Casagiove (Ce) presenta la 2ª Rassegna di Arte, Musica e Spettacolo “Note… d’Autunno”, un evento che unisce cultura, emozione e tradizione musicale.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Casagiove e da varie realtà del territorio, si svolgerà presso la sede dell’Associazione Musicale in via Santoro n. 18 – plesso “Eduardo De Filippo”, con ingresso libero e inizio alle ore 18:00.

Il programma

Domenica 26 Ottobre

“Raccontando Pompeo Ferraro” con Alessia Piccirillo: un viaggio tra musica, storia e ricordi dedicato al Maestro Ferraro.

“Raccontando Pompeo Ferraro” con Alessia Piccirillo: un viaggio tra musica, storia e ricordi dedicato al Maestro Ferraro. Domenica 9 Novembre

Serata Jazz & Blues con la voce e l’energia di Ella Armstrong, per un omaggio ai grandi classici internazionali.

Serata Jazz & Blues con la voce e l’energia di Ella Armstrong, per un omaggio ai grandi classici internazionali. Domenica 16 Novembre

Commedia brillante in due atti “Questa volta te lo dico che ti amo”, diretta da Michele Cupito, che promette risate, emozioni e forse… anche un po’ d’amore.

Commedia brillante in due atti “Questa volta te lo dico che ti amo”, diretta da Michele Cupito, che promette risate, emozioni e forse… anche un po’ d’amore. Domenica 30 Novembre

Gran finale con la “Sinfonia per Coro e Banda”, presentata da Rosanna D’Ambrosio.

Protagonisti l’Orchestra di fiati “Pompeo Ferraro” – Città di Casagiove e il Coro “Polifonica Agorà”, con la partecipazione del soprano Maria Antonucci e la direzione del Maestro Francesco Di Gennaro.

Un autunno di emozioni

Sotto la direzione artistica di Nello Martucci e Maria Antonucci, e la presidenza di Giovanni Palmiero, la rassegna “Note… d’Autunno” si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo dal vivo.

Un’occasione per vivere insieme la bellezza dell’arte e riscoprire il valore della condivisione culturale nel cuore di Casagiove.