Record di nascite “giganti” in Campania: due neonati da oltre 5 kg in poche ore

In Campania, nelle ultime ore, sono nati due neonati che hanno fatto notizia per le loro dimensioni da record, facendo gioire genitori, medici e ostetriche. In un arco di tempo di soli due giorni, sono venuti alla luce due bebè che, con i loro pesi eccezionali, hanno fatto parlare di sé.

Il primo, una bimba di nome Cataleya, è nata domenica 9 febbraio all’ospedale di Marcianise, in provincia di Caserta. La piccola, che pesa 4,94 kg, è in ottima salute e non presenta alcun problema di salute. Il suo nome, ispirato a una varietà di orchidea sudamericana, rappresenta simbolicamente la delicatezza e la forza della neonata.

Il giorno successivo, il 10 febbraio, al Policlinico Federico II di Napoli è stato il turno di un maschietto, Giulio, che ha sorpreso tutti con un peso di ben 5,40 kg. La mamma, inizialmente intenzionata a partorire naturalmente, ha dovuto affrontare un cesareo per evitare complicazioni. Nonostante la macrosomia, il piccolo è risultato sano e forte, senza alcun problema metabolico. La mamma Anastasia, visibilmente emozionata, ha ringraziato le ostetriche per il supporto ricevuto durante tutto il percorso.

La macrosomia fetale, che riguarda i neonati che superano i 4 kg alla nascita, è spesso associata a condizioni come il diabete gestazionale, ma in questo caso non ci sono segnali di disturbi metabolici nelle mamme. I neonati sono risultati robusti grazie a una predisposizione genetica positiva, che ha permesso loro di crescere in salute nonostante le dimensioni fuori dal comune.

Un doppio evento che ha sottolineato l’impegno e la preparazione degli ospedali campani, ma anche l’importanza di un supporto medico adeguato, per affrontare al meglio nascite particolarmente complesse.