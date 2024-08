Raccolta firme contro l’Autonomia Differenziata a Sperone

Il 1° settembre 2024, dalle 09:00 alle 14:00, a Sperone, in Via De Funari presso l’area mercato, si terrà un’importante iniziativa di raccolta firme contro l’Autonomia Differenziata. L’evento è parte della campagna nazionale “Sì all’Italia Unita, Libera, Giusta”, promossa da diverse organizzazioni per contrastare le proposte di autonomia differenziata che minacciano di accentuare le disuguaglianze tra le diverse regioni del Paese.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati all’Autonomia Differenziata, che potrebbe compromettere l’unità e l’equità del sistema nazionale, favorendo alcune regioni a discapito di altre. I promotori della raccolta firme invitano tutti i cittadini di Sperone e dei comuni limitrofi a partecipare e a esprimere il proprio dissenso verso un modello di autonomia che, secondo loro, potrebbe indebolire la coesione sociale e territoriale dell’Italia.

Durante l’evento sarà possibile informarsi in modo più approfondito sulle motivazioni della campagna e sulle possibili conseguenze dell’Autonomia Differenziata, oltre a firmare la petizione per sostenere una visione di Italia unita e solidale.