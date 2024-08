QUADRELLE. VMONSTER: Nuova Data del Concerto Rimandato per Maltempo – Tutti i Dettagli

Il tanto atteso concerto dei VMONSTER, originariamente programmato per il 18 agosto e poi rimandato a causa delle avverse condizioni meteo, ha finalmente una nuova data! Il Comitato Festa San Giovanni Battista ha comunicato che il concerto si terrà venerdì 23 agosto 2024.

Ecco il programma dettagliato della serata:

Ore 19:00 – Apertura alla vendita dei prodotti della questua.

Ore 21:30 – Estrazione dei premi della lotteria. Un momento attesissimo da tutti i partecipanti.

Ore 22:00 – Inizio del concerto dei VMONSTER. La band, che ha conquistato una vasta schiera di fan con la sua energia e il suo stile unico, promette uno spettacolo indimenticabile. Il ritardo non ha fatto altro che aumentare l'attesa e l'entusiasmo per questo evento, che si preannuncia straordinario.

Non perdete questa occasione per vivere una serata di musica, divertimento e convivialità, sotto il cielo stellato di fine estate. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme!

(Andrea Salvatore Guerriero)