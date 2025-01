Quadrelle si prepara a celebrare la festività del Maio

A Quadrelle fervono i preparativi per la tradizionale festa del Maio, un evento che unisce fede, tradizione e spirito di comunità. Il presidente del comitato organizzatore, Fiore Paolo di Giuseppe, insieme ai membri del comitato, ha ufficialmente assegnato ai sei capigruppo delle squadre del Maio un albero ciascuno da tagliare nei suggestivi monti che circondano il paese.

Quest’anno l’evento si arricchisce di una novità significativa: una squadra composta interamente da donne parteciperà alla festa, trascinando il Maio assegnato loro lungo le strade del paese. Un simbolo di inclusione e innovazione, che rende la tradizione ancora più significativa e al passo con i tempi.

Il calendario delle celebrazioni è ricco e promette momenti di fede, condivisione e divertimento:

Giovedì 16 gennaio : La festa inizierà con un grande falò nella piazza antistante la chiesa “SS. Annunziata”, a partire dalle ore 19:30. Durante la serata, sarà possibile degustare i prodotti tipici locali . L’atmosfera sarà animata dal DJ FOX, che allieterà il pubblico con la sua musica.

: La festa inizierà con un grande falò nella piazza antistante la chiesa “SS. Annunziata”, a partire dalle ore 19:30. Durante la serata, sarà possibile degustare i . L’atmosfera sarà animata dal DJ FOX, che allieterà il pubblico con la sua musica. venerdì 17 gennaio : Il giorno di Sant’Antonio Abate inizierà con la Santa Messa alle ore 7:00, dopo la quale le squadre si dirigeranno in montagna per il tradizionale taglio del Maio . Sarà un’occasione per trascorrere una giornata in allegria, immersi nella natura e nella convivialità. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, si terrà la spettacolare discesa dei Mai , un momento atteso da tutta la comunità.

: Il giorno di inizierà con la Santa Messa alle ore 7:00, dopo la quale le squadre si dirigeranno in montagna per il tradizionale . Sarà un’occasione per trascorrere una giornata in allegria, immersi nella natura e nella convivialità. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, si terrà la spettacolare , un momento atteso da tutta la comunità. Domenica 19 gennaio: La festa si concluderà con la processione dedicata a Sant’Antonio Abate, seguita dalla vendita dei Mai e dalla tradizionale questua.

Il parroco, don Dario, e il comitato organizzatore hanno rivolto un augurio a tutti i partecipanti, invitandoli a vivere la festa nel rispetto delle regole e nello spirito religioso che caratterizza questa antica tradizione. Il Maio di Quadrelle non è solo una celebrazione, ma un momento di unità per tutta la comunità, unendo fede e divertimento in un equilibrio perfetto.

Non resta che attendere l’inizio di questa meravigliosa festa per immergersi nella magia di una tradizione che ogni anno si rinnova con entusiasmo e partecipazione. Buona festa del Maio a tutti!

(Andrea Salvatore Guerriero)