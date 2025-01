Avella: vento spezza un filo elettrico, famiglie al freddo senza corrente

Mattinata difficile per i residenti di località San Francesco, nella parte alta del paese, dove dalle ore 8 di oggi numerose abitazioni sono rimaste senza energia elettrica a causa del forte vento che ha spezzato un filo della rete Enel.

La mancanza di corrente elettrica sta creando non pochi disagi per le famiglie della zona, costrette a fronteggiare il freddo senza riscaldamento. Tra i residenti colpiti, si segnalano anche famiglie con bambini piccoli che stanno vivendo una situazione di particolare disagio.

Nonostante l’allerta immediata inoltrata all’Enel, fino a questo momento non è stata trovata alcuna soluzione al problema. I residenti attendono un intervento risolutivo e auspicano una rapida riparazione per poter tornare alla normalità quanto prima.

L’episodio mette in evidenza ancora una volta l’importanza di una pronta gestione delle emergenze, specialmente in condizioni climatiche avverse come quelle che stanno interessando l’Irpinia in questi giorni.