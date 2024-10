Quadrelle. L’Insediamento del Nuovo Parroco: Un Giorno di Gioia e Rinnovamento per la Comunità

Oggi, domenica 6 ottobre 2024, la comunità parrocchiale di Quadrelle ha vissuto un momento di grande emozione e rinnovamento spirituale accogliendo il nuovo parroco, don Dario Panico. L’insediamento ufficiale è stato un evento solenne, presieduto da Sua Eccellenza Mons. Francesco Marino, che ha presentato don Dario alla comunità riunita per l’occasione nella chiesa parrocchiale.

La cerimonia, caratterizzata da un’atmosfera di entusiasmo e speranza, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, desiderosi di testimoniare la loro vicinanza al nuovo pastore. Mons. Marino, durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza di un rinnovato impegno comunitario e ha invitato i fedeli a sostenere don Dario con la preghiera e la collaborazione, affinché il suo ministero possa essere fruttuoso e portatore di nuova linfa per la vita spirituale del paese.

Nel suo primo discorso come parroco ufficiale di Quadrelle (già da qualche mese collaborava nella gestione della parrocchia assieme a don Franco Iannone), don Dario Panico ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta e ha manifestato la volontà di essere un punto di riferimento per tutti, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie. “Sono onorato di essere qui tra voi”, ha detto don Dario, “e vi assicuro che metterò tutto il mio impegno affinché la nostra comunità cresca nell’amore reciproco e nella fede”.

Don Dario subentra a don Franco Iannone, una figura di grande rilievo per la comunità di Quadrelle, che ha guidato la parrocchia per ben 22 anni. Durante questo lungo periodo, don Franco ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei fedeli, contribuendo a creare una comunità unita e partecipativa, sempre aperta all’inclusione e alla solidarietà. Molti dei presenti non hanno potuto fare a meno di ricordare con affetto e gratitudine il cammino condiviso con don Franco, augurandogli ogni bene per il futuro.

Al termine della cerimonia, la comunità ha avuto l’opportunità di salutare personalmente don Dario, offrendo parole di incoraggiamento e promesse di sostegno. Un rinfresco organizzato nei locali parrocchiali ha permesso ai fedeli di incontrarsi e condividere insieme questo momento di gioia, rafforzando quel senso di appartenenza che contraddistingue la comunità di Quadrelle.

L’arrivo di don Dario Panico segna dunque un nuovo capitolo per Quadrelle, un’opportunità per costruire insieme un futuro basato sui valori cristiani e sull’unità. La comunità ha accolto questo cambiamento con apertura e fiducia, pronta a camminare accanto al nuovo parroco in questo percorso di fede e speranza.

“Si ringrazia Alfonso Fiordelisi per aver fornito le foto.”

(Andrea Salvatore Guerriero)